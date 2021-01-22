«Спутник V» могут начать применять в Пакистане

Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» запросил у Пакистана разрешение на ее экстренное применение. Об этом пишет газета Dawn со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.

Кроме того, разрешение на проведение третьей фазы исследования вакцины запросила китайская компания Anhui Zheifi Longcom Biopharmaceuticals Company Limited.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия ведет диалог с Пакистаном по вопросу возможных поставок «Спутника V».

По последним данным, в Пакистане коронавирус выявили у 528 тыс. человек, выздоровели более 482 тыс. пациентов, умерли больше 11 тыс.

До этого стало известно, что российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в ближайшее время в Мексике.