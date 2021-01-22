В Москве в пятницу ожидается до -1°С, туман и гололедица

В Москве в пятницу, 22 января, ожидается до -1°С, туман и гололедица, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -1 до +1°C. Будет облачно, местами небольшие осадки и туман, гололедица. Ветер юго-западный скоростью 5-10 м/с.

Ночью сохранятся температура от -1 до +1°C, облачность и туман, местами так же будут возможны небольшие осадки и гололедица. Ветер южный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, ночью – 743 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.