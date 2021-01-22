Двое человек погибли при обрушении в шахте после выброса метана в Кузбассе

Выброс метана с последующим обрушением горной породы произошел на угольной шахте в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Инцидент произошел в городе Ленинске-Кузнецком, на поверхность вышел 41 ил 44 человек, находившихся в шахте.

По данным Ростехнадзора, в результате произошедшего двое человек погибли, еще один остается под завалами.

Другой инцидент с обрушением в шахте произошел 17 января на территории Тоджинского района республики Тува, погиб один человек.