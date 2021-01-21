Манучаров рассказал о получении спам-рассылки с фильмом Навального

Актер Вячеслав Манучаров рассказал, что получил спам-рассылку с фильмом Навального.

«Новое «разоблачение» Навального набирает лайки на ютубе, - пишет Манучаров в инстаграме. — Но давайте откровенно. Солидные просмотры, наверняка, обрадуют скромную редакцию ФБК».

Вместе с тем актер уверен, что 99% россиян «разоблачение» века даже смотреть не станут, и не потому что «темные» и «дремучие», а потому что Навальному люди не верят.

«Но нереализованные амбиции одержимого - вещь чрезвычайно опасная. И чтобы их потешить в ход идут и боты, и спам-рассылки», — пишет Манучаров.

«Сегодня, в одну из таких попал и я. Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на ютуб с почты-однодневки. И вот так совпадение, ведёт она как раз на фильм Алексея», — говорит актер.

«Вот уж точно, когда не выходит быть первым в политике, упорно стремишься стать первым хотя бы на вкладке «в тренде», — делает вывод Манучаров.