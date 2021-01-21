В ВОЗ поблагодарили США за возвращение в состав организации

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что приветствует возвращение США в состав организации, передает РИА «Новости».

Гебрейесус поздравил американцев и Джо Байдена со вступлением в должность президента США. Он также поблагодарил политика за решение вернуть США в ВОЗ и готовность присоединиться к программе COVAX, которая регулирует равный доступ и распределение вакцин между странами.

«Сегодня хороший день для ВОЗ и для всемирного здравоохранения. Глобальная роль США является решающей», — сказал он в четверг на 148-й сессии исполкома ВОЗ.

По словам главы организации, ВОЗ — это «семья наций» и все в ней рады, что Соединенные Штаты остались в семье.

Накануне Байден после инаугурации подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).