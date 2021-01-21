Россиян предостерегли от покупки вакцин от коронавируса в интернете

Роскачество сообщило, что в интернете появились мошеннические сайты, торгующие вакциной от коронавирусной инфекции, в том числе официально не продающейся в России.

Мошенники создали множество фейковых сайтов через которые активно «продают» вакцины от COVID-19, в том числе предлагая приобрести зарубежные вакцины — например, от компаний Pfizer и Moderna, которые в РФ пока не поставляются.

«Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», — предупреждает Роскачество.

Как добавила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, за первые 12 дней 2021 года было зафиксировано более тысячи фейков и объявлений, связанных с коронавирусом (более 100 в день). Притом большая часть объявлений (около 599) посвящена продаже фальшивых справок об отсутствии инфекции.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский призывает не поддаваться на провокации и не переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС-сообщениях.

Ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что мошенники придумали новую схему обмана по телефону: они звонят с незнакомых номеров и сбрасывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную «жертву» самостоятельно связаться с ними.