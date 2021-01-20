СМИ: два человека погибли при взрыве в Мадриде
Анна Светлова
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По меньшей мере два человека стали жертвами взрыва в центре Мадрида в среду, 20 января. Об этом информирует радио Cadena SER.
Ранее стало известно, что в здании в центре Мадрида произошел сильный взрыв, он разрушил три этажа. На данный момент известно о шести пострадавших один из них получил серьезные травмы.
Как сообщило издание El Mundo, предварительной причиной мощного взрыва стала утечка газа.
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