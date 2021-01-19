Израиль продлил карантин по коронавирусу

Правительство Израиля продлило карантин по коронавирусу до конца января, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра и министерства здравоохранения.

«Правительство приняло решение о продлении общего карантина еще на десять дней, до 31 января 2021 года», — говорится в заявлении.

Также с 23 января для въезда в страну будет нужен отрицательный тест на коронавирус. В Израиле коронавирусом заразились 565 629, выздоровели 478 665, скончались 4 080 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 96 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,6 млн человек с COVID-19.