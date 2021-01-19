В Испании за сутки выявили 34 тысячи заражений коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав.

За последние две недели в Испании подтвердили 336 тысяч случаев, с начала пандемии — 2,3 миллиона. Число смертей достигло 54 тысяч.

В стране действует режим повышенной готовности, передвижение между регионами ограничено.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 96 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,6 млн человек с COVID-19.