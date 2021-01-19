В Госдуме разработали законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Depositphotos

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно тексту, суррогатные матери смогут вынашивать детей только для граждан России или лиц с видом на жительство в России в возрасте от 25 до 55 лет, состоящих в браке.

Подчеркивается, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если женщина не может родить ребенка по медицинским показаниям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев

В Красноярске заведено дело по факту попытки продажи детей в Китай

В России рекордно упал показатель младенческой смертности