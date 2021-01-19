Делягин оценил отношение правоохранительной системы РФ к Навальному

Экономист Михаил Делягин прокомментировал мягкое, на его взгляд, отношение российской правоохранительной системы к Алексею Навальному.

Он отмечает, что правоохранительные органы «в принципе не реагировали на систематические и грубые нарушения им закона», а также «не ответили до сих пор на многократную как минимум клевету Навального в отношении российского государства».

«Российское государство в принципе отказалось реагировать на эти очевидные преступления, - причем совершенные против себя самого», - убежден Делягин.

«Более того: обвинение, в итоге предъявленное Навальному, составлено нарочито небрежно и бесмысленно: возникает ощущение, что его обвиняют в неявке к участковому в другом городе и в другой стране», — констатирует эксперт в публикации на своем сайте.