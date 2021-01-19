WP: ультраправые радикалы планируют проникнуть на инаугурацию Байдена

ФБР узнало о том, что ультраправые радикалы рассматривали попытку проникновения на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает газета, бюро составило спецотчет, в котором перечислены выявленные угрозы безопасности.

Документ был направлен в правоохранительные органы для предупреждения о возможных попытках проникновения со стороны экстремистов, «одиночек» и сторонников теории заговора QAnon, которые также принимали участие в штурме Капитолия.

Согласно данным ФБР, радикалы исследовали уязвимые места в Вашингтоне и обсуждали, как эти районы могут помочь при осуществлении плана по проникновению на церемонию 20 января.

«Члены QAnon обсуждали, как можно выдать себя за солдат Национальной гвардии, полагая, что так им будет легко проникнуть в охраняемые зоны», — сказано в ФБР.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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