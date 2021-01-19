В Петербурге обнаружили конопляную плантацию в частном доме

В Петербурге обнаружили частный дом, в котором выращивали коноплю. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

49-летний мужчина выращивал наркосодержащее растение в частном доме на Елисеевской улице в Озерках.

Правоохранители в ходе обыска изъяли 52 куста каннабиса, которые росли в помещениях дома, а также специальное оборудование, необходимое для культивации. Кроме того, было изъято 1,5 кг конопли, упакованной в мешок и пакет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый заключен под стражу.

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