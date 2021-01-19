Более полумиллиона медработников оказывают помощь пациентам с COVID-19 в РФ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о работе медиков в период продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что свыше 600 тыс. медицинских работников привлечено к оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

Кроме того, по его словам, в работе с больными с COVID-19 участвуют 24 тыс. волонтеров.

Соответствующее заявление министр сделал в рамках расширенного заседания комитета СФ по социальной политике.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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