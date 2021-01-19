Названы регионы-лидеры по числу заявок на вакцинацию через портал госуслуг

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что больше всего заявок на вакцинацию через Единый портал Госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях. Об этом сообщает ТАСС.

«Рейтинг по наибольшему количеству записей на вакцинацию через Единый портал госуслуг возглавили: Москва (351), Самарская область (232), Московская область (230), Сахалинская область (213), Тюменская область (178), Краснодарский край (177)», — произнес он.

Чернышенко также отметил, что антирейтинг по числу жалоб возглавили Самарская, Воронежская и Челябинская области, а также Башкирия.

Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась 18 января.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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