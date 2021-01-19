В США задержана планировавшая передать ноутбук Пелоси СВР участница штурма Капитолия

В США задержали женщину, которая украла ноутбук спикера палаты представителей страны Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на минюст США.

По опубликованной ранее информации, американка Райли Джун Уильямс якобы планировала передачу ноутбука в Россию Службе внешней разведки.

Женщина была задержана в Пенсильвании в понедельник, 18 января.

Ведомство уточняет, что Уильямс предъявили обвинение в осознанном противоречащем закону вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в незаконных действиях в Капитолии.

Помощник Пелоси также отметил, что ноутбук был использован для презентации.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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