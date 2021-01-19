Двое мужчин пытались украсть чугунный забор новосибирского парка

В Новосибирске двое мужчин пытались украсть по частям чугунный забор городского Центрального парка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Правоохранители несли службу на территории Центрального района Новосибирска. Экипаж обратил внимание на автомобиль без номеров, который стоял с открытым капотом около парка.

«Мужчина 28 лет заметно нервничал, сообщил инспекторам ДПС, что ремонтирует генератор. При этом инструментов у него не было, и было принято решение о полной проверке водителя и автомобиля», — рассказали в ведомстве.

В ходе осмотра салона были обнаружены чугунные секции забора, 16 элементов и семь металлических столбиков. Соучастник мужчины 2002 года рождения также был задержан.

Нарушители порядка пояснили полицейским, что украли забор для продажи. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанных проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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