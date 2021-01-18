МВД объяснило выездной формат заседания суда по Навальному

В управлении МВД России по Московской области рассказали, почему просили о выездном формате заседания суда по вопросу избрания меры пресечения задержанному Алексею Навальному. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

«В связи с тем что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию, у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что доступ в помещение, где проходит судебное заседание, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности был ограничен.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

17 января он был задержан в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года московское управление Федеральной службы исполнения наказаний объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.

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