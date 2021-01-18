Голикова: масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» стартует в феврале

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса центра «Вектор» стартует в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что препарат уже сейчас начал поступать в гражданский оборот и применяется для вакцинирования граждан.

«При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года», — произнесла Голикова.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94,5 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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