Пожар в Красноярском крае унес жизни троих человек

В ходе пожара в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме в Ачинске Красноярского края погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на региональный ГУ МЧС.

«В результате пожара сгорели: веранда на площади, кровля, огнем повреждены стены и домашние вещи в квартире. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Погибли на пожаре три человека», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

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