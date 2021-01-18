Пожар в Красноярском крае унес жизни троих человек
Максимс Краюшкинс
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В ходе пожара в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме в Ачинске Красноярского края погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на региональный ГУ МЧС.
«В результате пожара сгорели: веранда на площади, кровля, огнем повреждены стены и домашние вещи в квартире. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Погибли на пожаре три человека», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.
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