В США могут зарегистрировать новые вакцины от COVID-19 в ближайшие недели

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи заявил, что новые вакцины компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca от COVID-19 могут быть зарегистрированы в стране в ближайшие недели. Об этом сообщает Fox News.

«Я предполагаю, что в течение недели или около того, или, самое большее, пары недель — они собираются собрать свои данные и показать их FDA», — говорится в сообщении.

В США с середины декабря проходит вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech, позднее была разрешена вакцина компании Moderna. По подсчетам Bloomberg, на данный момент первый компонент вакцины получили 3,49 миллиона американцев.

США занимают первое место по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии COVID-19 выявили у более чем 23,2 млн американцев, скончались более 280 тысяч.

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