Власти США расследуют «провалы» разведки перед штурмом Капитолия

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Главы четырех комитетов палаты представителей конгресса США начинают расследование «провалов» служб разведки и безопасности, вызвавших «уязвимость» Капитолия в Вашингтоне.

Письмо конгрессменов опубликовано на сайте комитета палаты представителей по разведке.

В документе отмечается наличие доказательств того, что сотрудники федеральной разведки и правоохранительные органы были предупреждены о возможных актах насилия у Капитолия, однако обеспечить безопасность здания им не удалось.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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