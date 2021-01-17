Свыше 683 тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено в мире за сутки

В мире за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили свыше 683 тыс. человек. Об этом сообщает ВОЗ.

Общее число выявленных за время пандемии случаев заражения достигло 93 194 922 пациентов.

Кроме того, число летальных исходов поднялось почти на 12,9 тыс., достигнув отметки в 2 014 729 смертей.

В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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