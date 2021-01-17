Сербское СМИ сообщило о попытках Запада очернить «Спутник V»

Западные конкуренты пытались скрыть данные о российской вакцине от коронавируса нового типа «Спутник V», пишет сербское издание «Печат».

По мнению автора статьи, многим западным странам было выгодно критиковать российский препарат в то время, когда он был единственным на рынке и представлял угрозу для конкурентов. Негативные комментарии о «Спутнике V» могли предоставить другим разработчика «фору» в несколько месяцев, указано в материале.

При этом издание подчеркивает, что российские официальные лица «рассказывали чистую правду» о разработанной в стране вакцине.

«Когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием», – указано в публикации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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