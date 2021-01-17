Раскрыты подробности о затонувшем в Черном море сухогрузе

Оператором затонувшего в Черном море сухогруза являлась украинская компания, рассказали в Российском профсоюзе моряков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным профсоюза, оператором была компания Tesoro Marine из Одессы.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия. Ранее сообщалось, что спасены шесть моряков и еще двое найдены погибшими.

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