Ребенок погиб, катаясь с горки на детской площадке в Подмосковье

В поселке совхоза Останкино в Подмосковье семилетний ребенок погиб, катаясь с горки на детской площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Cемилетний мальчик погиб, зацепившись шарфом при катании с горки на детской площадке в поселке совхоза Останкино», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего. Также будет дана оценка ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Как уточнил источник агентства, мальчик гулял со своей 9-летней сестрой. Дети завязывали шарф к перилам горки, чтобы после спуска подняться по нему обратно. Мальчик забыл снять с себя второй конец шарфа и спустился с горки. Девочка заметила, что брат лежит без движения и попыталась оказать помощь, а потом позвала прохожего.

«Мужчина позвонил своей жене — медсестре, которая работает рядом в школе. Она также проводила реанимационные мероприятия мальчику, но спасти его не удалось», — уточнил источник.

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