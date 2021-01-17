Умер российский посол в ОАЭ
Катерина Медведева
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Скончался посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Кузнецов умер на 68-м году жизни.
«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Николаевича Кузнецова», — говорится в публикации.
Причины смерти не называются.
Кузнецов родился в 1953 году, в 1976 окончил МГИМО, а в 1993 — Дипломатическую академию МИД. Дипломатическую миссию в ОАЭ он возглавил в апреле 2019 года.