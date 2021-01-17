Минюст США планирует изучить феномен «внутренней радикализации» американцев

Минюст США планирует выделить до $8 млн на реализацию программы, направленной на изучение феномена «внутренней радикализации» населения страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего гранта.

Курировать работу будет Национальный институт правосудия, действующий при американском Минюсте.

Отмечается, что исследовательский проект будет направлен на «углубление понимания внутренней радикализации как явления, а также на совершенствование доказательных стратегий для ее эффективного пресечения и недопущения».

В том числе в рамках проекта будет изучена радикализация, которой подвергаются жители США » под воздействием экстремистских идей белого национализма». Также в ведомстве отметили и необходимость исследования особенностей «набирающих силу воинственных левых движений».

Для реализации инициативы Минюст США готов выдать от 6 до 11 грантов — каждый на сумму до $750 тыс.

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