В крещенских купаниях в этом году планируют участвовать 13% россиян

В крещенских купаниях в 2021 году планируют принять участие 13% россиян. Из них 2% будут делать это впервые. Об этом следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob. Результаты исследования приводит RT.

Так, 74% россиян не будут купаться в проруби на Крещение. 60% из них никогда это не пробовали и не собираются участвовать в купаниях.

Отмечается, что поучаствовать в крещенских купаниях чаще планируют мужчины (17%), чем женщины (10%).

Также это делают 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет.

Участниками опроса стали 1,6 тыс. человек из всех российских регионов.

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