У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 18 января, у восточных берегов Камчатки ожидаются шторм и высокие волны. Об этом сообщает сайт Камчатского гидрометцентра.

«Днем в северо-западной части Тихого океана вблизи берегов Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров», — указано в сообщении.

Отмечается, что такая погода будет наблюдаться до вечера 19 января.

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