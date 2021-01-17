У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение
Антон Демидов
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В понедельник, 18 января, у восточных берегов Камчатки ожидаются шторм и высокие волны. Об этом сообщает сайт Камчатского гидрометцентра.
«Днем в северо-западной части Тихого океана вблизи берегов Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров», — указано в сообщении.
Отмечается, что такая погода будет наблюдаться до вечера 19 января.
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