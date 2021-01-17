Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 56 человек

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Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси достигло 56, были ранены 826 человек. Об этом пишет агентство «Синьхуа», ссылаясь на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Ранее СМИ сообщали о 46 погибших и 637 пострадавших.

15 января недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате чего в регионе было разрушено множество зданий.

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