В аэропорту Франкфурта завершилась спецоперация
Карина Казанцева
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Полицейская операция завершилась в аэропорту Франкфурта. Об этом сообщается в Twitter полиции города.
«Операция в аэропорту Франкфурта завершилась. Перекрытые помещения последовательно разблокируются федеральной полицией», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это займет определенное время.
Ранее во Франкфурте аэропорт и железнодорожный вокзал были частично перекрыты полицией из-за подозрительного предмета. Позже сообщалось о задержании двух человек.
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