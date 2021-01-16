На первой в 2021 году акции протеста во Франции пострадали 12 полицейских

В столице Франции прошла первая в 2021 году акция протеста «Марш свободы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, участники парижского митинга выступают против ряда положений в законопроекте «О глобальной безопасности», который находится на рассмотрении французского парламента.

Выступление началось в 14.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна людей направлялась к площади Бастилии. Для обеспечения порядка в столице было привлечено большое количество правоохранительных органов.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал о задержании 75 человек в ходе марша. Кроме того, по его словам, в результате акции пострадали 12 сотрудников полиции.

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