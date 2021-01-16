«Спутник V» могут зарегистрировать в Перу в течение месяца

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может получить регистрацию в Перу в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российском фонде прямых инвестиций подтвердил проведение переговоров с перуанским правительством.

«Российскую вакцину могут зарегистрировать в стране уже в течение месяца», — уточнили в РФПИ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 94,4 млн заболевших, свыше 67,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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