Врач рассказал, из-за чего погибли 20 миллионов человек за год

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что за год от проблем, связанных с ожирением, погибли больше 20 млн человек. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Мясникова, почти 40% населения Земли страдает лишним весом, что вызывает диабет, инфаркты, инсульты и онкологические заболевания.

«Интересно, что за год наравне с 1,5 млн жертв COVID-19 умерло от голода 10 млн человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 млн человек», — сказал врач.

Он подчеркнул, что «такие потери никакому COVID-19 не снились».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

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