Стало известно число погибших при пожаре в Махачкале

При пожаре в частном доме в Махачкале погибли женщина и двое маленьких детей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В результате пожара погибла мать и двое детей в возрасте 3-5 лет — мальчик и девочка», — сказал он.

Источник уточнил, что еще один мальчик доставлен в ожоговый центр.

Ранее сообщалось, что частный жилой дом сгорел в Махачкале. Пожар удалось локализовать в 14.13 мск, в 14.52 он был полностью ликвидирован на площади 20 кв. м.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жилой дом сгорел в Махачкале, есть погибшие