Заключенный пытался покончить с собой в «Бутырке» в Москве
Екатерина Зайцева
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В московском СИЗО «Бутырка» заключенный пытался покончить с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 15 января.
«Вчера в СИЗО № 2 36-летний заключенный попытался совершить самоубийство», — рассказал собеседник агентства.
Мужчина был госпитализирован в институт Склифосовского. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
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