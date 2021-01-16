Заключенный пытался покончить с собой в «Бутырке» в Москве

В московском СИЗО «Бутырка» заключенный пытался покончить с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 15 января.

«Вчера в СИЗО № 2 36-летний заключенный попытался совершить самоубийство», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина был госпитализирован в институт Склифосовского. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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