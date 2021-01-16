СМИ: полиция предупреждала о возможных беспорядках в Вашингтоне за 3 дня

Полиция Капитолия за три дня до беспорядков обнародовала доклад, в котором предупредила о возможном нападении на здание конгресса. Об этом информирует газета Washigton Post.

«Сторонники нынешнего президента [США Дональда Трампа] рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность изменить итоги президентских выборов», — говорится в документе.

В тексте также указано, что 6 января сторонники Трампа могут атаковать не участников ответных протестов, как раньше, а сам конгресс.

Ранее газета со ссылкой на внутренний документ сообщила, что представительство Федерального бюро расследований в Виргинии за день до беспорядков в Вашингтоне предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в американскую столицу для организации там насилия и «войны».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США сочли, что штурмовавшие Конгресс хотели убить должностных лиц

— Глава Минздрава США подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне

— В США отказались от слов, что штурмовавшие Конгресс хотели убить должностных лиц