«Британский» штамм коронавируса может стать в США основным

«Британский» штамм коронавируса может к марту стать самым распространенным в США. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Согласно сообщению, в 15 американских штатах зафиксировано в общей сложности 88 случаев инфицированных данной разновидностью коронавируса.

Эксперты считают, что число заражений «британским» штаммом будет «стремительно расти в начале 2021 года». Подчеркивается, что эта разновидность «станет преобладающей в марте».

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.