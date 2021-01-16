Роспотребнадзор: снижение титров антител не означает снижения защиты от COVID-19

Снижение титров антител через некоторое время после перенесенной коронавирусной инфекции не означает снижения уровня защиты организма от инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что даже при минимальном уровне гуморального (внеклеточного) иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают организм.

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