В Омске пациент с коронавирусом покончил с собой

Пациент омской больницы, у которого выявили коронавирусную инфекцию, покончил с собой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Отмечается, что утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова нашли тело одного из пациентов. По предварительным данным, 47-летний мужчина совершил суицид. В минздраве Омской области также подтвердили произошедшее.

«Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга», — сказали агентству в региональном минздраве.

Отмечается, что случившееся будут изучать как медики, так и правоохранительные органы.

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