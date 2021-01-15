Жительница Евпатории убила девятилетнего сына

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Жительница Евпатории задушила своего девятилетнего сына, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел днем 14 января.

Согласно информации следствия, было установлено, что женщина страдает психическим расстройством, в связи с чем она была госпитализирована в соответствующее медицинское учреждение.

Следователи назначили экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения убийства, расследование продолжается.

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