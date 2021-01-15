Попова: оснований говорить о полном исчезновении коронавируса нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавирусной инфекции нет, она станет сезонной инфекцией, наподобие гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа», - сказала она в ходе Гайдаровского форума.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса. За весь период от инфекции скончались 64 495 пациентов, вылечились 2 909 680 человек.

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