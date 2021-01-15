Попова считает, что выработанные в РФ меры позволяют не говорить о локдауне

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что граждане России приспособились к жизни в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что российские власти разработали комплекс мер по борьбе с распространением COVID-19, который дает возможность не говорить о локдауне.

«У нас нет локдауна, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%», — подчеркнула Любимова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 93,5 млн заболевших, свыше 66,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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