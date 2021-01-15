В Москве в пятницу ожидается до -15°С и гололедица

В Москве в пятницу, 15 января, ожидается до -15°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -13 до -15°C. Будет облачно, местами небольшой снег, гололедица. Ветер северо-восточный, северный скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до -17...-19°C. Сохранятся облачность, небольшой снег и гололедица, местами возможна метель. Ветер северный, северо-западный скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, ночью – 744 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.