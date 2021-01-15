Иммунолог пообещал россиянам весну без новой волны COVID-19

Новой волны коронавирусной инфекции весной не будет, уверен доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению эксперта, к весне уже сформирует необходимая иммунная прослойка, которая позволит остановить распространение коронавируса. Кроме того, сдержать пандемию поможет и солнечная погода, так как ультрафиолет для патогена «еще хуже, чем мороз».

За весь период пандемии коронавирусом заразились более 3,4 млн россиян, более 63 тысяч заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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