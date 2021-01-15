Глава ФБР сообщил об угрозе насилия в преддверии инаугурации Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обеспокоено потенциальным всплеском насилия в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, заявил глава ведомства Кристофер Рэй. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Рэй рассказал, что бюро фиксирует большое количество онлайн-обсуждений возможных мероприятий, угрожающих инаугурации.

Инаугурация избранного главы государства Джо Байдена состоится 20 января.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 20 тысяч бойцов Нацгвардии задействуют в Вашингтоне к инаугурации Байдена

— Республиканцы назвали Трампа ответственным за штурм Капитолия

— Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента