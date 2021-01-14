Суд вынес приговор похитителям земель Минобороны в Подмосковье
Серпуховской городской суд Московской области признал виновными шестерых фигурантов дела о хищении земель Министерства обороны России и лесного хозяйства в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.
Лидер и пять участников организованного преступного сообщества (ОПС) получили от 7 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»).
Суд установил, что осужденные вовлекали в свою преступную схему экс-руководителей и сотрудников Кадастровой палаты и Росреестра по Московской области, а также администрации Чеховского района и городского округа Чехов.
В отношении экс-чиновников возбуждены дела по статьям 159 («Мошенничество»), 286 («Превышение должностных полномочий»), 290 («Получение взятки»).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Суды-2021: чья судьба решится в новом году
— В ФССП поделились, как вычисляют обманывающих о своей зарплате должников
— Дела возбудили против глав управлений ФССП и Росимущества в Волгограде