Пригожин поставил Шугалея в пример Навальному

Владелец компании «Конкорд», бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал на своей странице в соцсети «Вконтакте» анонсированное Алексеем Навальным возвращение в Россию в воскресенье, 17 января.

«Леха, будь мужиком, приезжай домой. Отсиди, как человек и выйдешь на свободу с чистой совестью. Вот Макс Шугалей просидел полтора года ни за что, а у тебя в жизни накопилась куча грехов перед законом», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

Шугалей — сотрудник Фонда защиты национальных ценностей, арестованный в Ливии в мае 2019 года по подозрению в попытке вмешаться в выборные процессы в этой стране и недавно освобожденный и уже вернувшийся в Россию.

Ранее стало известно, что Навальный был объявлен в розыск еще в конце прошлого года.