Папа Римский Франциск и Папа Бенедикт XVI привились от коронавируса

Папа Римский Франциск и его предшественник почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI привились от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

«Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан первую дозу прививки от коронавируса ввели Папе Франциску и почетному Папе на покое», — сказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Папе Римскому 84 года, его предшественнику — 93 года.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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